Подмосковье 28 января 2024, 14:56 Спортсменка из Видного Семенова победила в соревнованиях по серфингу в Москве Фото: Surf Brothers

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Первые Всероссийские соревнования по серфингу на искусственной волне состоялись в Москве. Первое место в категории Pro заняла Аксиния Семенова из Видного.

Соревнования прошли на площадке Surf Brothers в Москве. В мероприятии приняли участие 49 спортсменов со всей страны, рассказали в пресс-службе организации. В прошлом году в Швейцарии на международных соревнованиях Аксиния Семенова стала первой в истории чемпионкой из России.

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По словам представителя оргкомитета соревнований Василия Прачева, соревнования такого масштаба прошли в России впервые. Он похвалил подобные сколковской площадки с искусственными волнами и добавил, что они создают хорошие условия для подготовки сборной.

«Уже сейчас россиянам удается брать первые места на соревнованиях в Европе, но, я уверен, скоро наши серферы потеснят звезд мировой величины», — добавил Прачев.

Серфинг стал олимпийским видом спорта в 2016 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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