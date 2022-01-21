Билборд «Добро пожаловать в Краснодарский край» появился на Шри-Ланке

Огромный билборд с надписью «Добро пожаловать в Краснодарский край» появился на южном побережье Шри-Ланки. Об этом сообщил уличный художник Сергей Овсейкин.

Фотографию с билбордом он разместил на своей странице в Instagram. Овсейкин отметил, что недавно он устроил конкурс, в котором предложил подписчикам в соцсети прислать свои варианты фразы, которая должна появиться на плакате между городами Мирисса и Велигама.

«Победителем стало приветствие: „Добро пожаловать в Краснодарский край“, набравшее абсолютное большинство голосов», — написал Овсейкин.

Он отметил, что до этого не создавались подобного плана стрит-арт акции с вовлечением интернет аудитории.

«Также важно то, что интерактив и юмор в нынешних реалиях абсолютно необходим!» — заключил художник.

Нестандартная рекламная конструкция в виде дома появилась в конце прошлого года на Новорижском шоссе. Макет до мельчайших деталей повторяет реальное здание и похож на небольшой арт-объект.

Представители крупнейшего оператора наружной рекламы Подмосковья и Новой Москвы «Восток-Медиа» рассказали, что конструкция является практически копией реального дома компании Naturi, который был построен в event-отеле «Конаково Ривер Клаб». Особенно эффектно нестандартная реклама выглядит вечером, когда на ней зажигаются огоньки.