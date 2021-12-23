Необычный билборд-дом появился на Новорижском шоссе

Нестандартная рекламная конструкция в виде дома появилась на Новорижском шоссе. Макет до мельчайших деталей повторяет реальное здание и похож на небольшой арт-объект. Особенно эффектно он выглядит вечером, когда в нем зажигаются огоньки.

Представители крупнейшего оператора наружной рекламы Подмосковья и Новой Москвы «Восток-Медиа» рассказали, что конструкция на Новорижском шоссе — практически копия реального дома компании Naturi, который был построен в event-отеле «Конаково Ривер Клаб».

В компании отметили, что это стало стартом большой стратегической программы по появлению в области рекламных носителей нового типа. В 2022 году в Подмосковье планируют реализовать как минимум 30 подобных масштабных проектов.

«Они воспринимаются людьми как неожиданный арт-объект, который украшает облик местности около дороги и становится деталью ландшафта. Это <…> нравится людям, вызывает любопытство и позитивные эмоции. Московская область поддерживает нас в поиске новых креативных форматов наружной рекламы», — отметил управляющий партнер группы компаний «Восток-Медиа» Алексей Митрюшин.

По его словам, привлечь внимание людей, которые устали от мегаполиса и перегружены информацией, — всегда непростая задача. Постоянное информационное давление, мелькание экранов вызывают раздражение и негативную реакцию.

«Нестандартные конструкции, которые мы начинаем продвигать, — это не просто реклама, это паблик-арт», — подчеркнул он.

Митрюшин добавил, что компания уже получила положительную реакцию, проанализировав первые отклики от пилотного проекта с Naturi. Результаты социологического исследования, которое покажет, как воспринимается макет дома на Новорижском шоссе, планируется опубликовать будущей весной.

«В 2022 году мы планируем установить минимум 30 конструкций нового типа и готовы расти вместе с нашими партнерами не словом, а делом, совместно создавая потрясающие арт-объекты и предоставляя первым рекламодателям стартовые полугодовые арендные каникулы», — добавил он.

Основатель компании Naturi Дмитрий Лазарев отметил, что весь процесс от задумки до реализации проекта был основан исключительно на человеческом отношении. Результат, по его словам, превзошел все ожидания.

«В моем понимании, таких проектов еще не было в России. Если честно, по началу, мы особо не верили в наружку, но был интерес попробовать и этот инструмент коммуникаций», — рассказал он.

По мнению Лазарева, наружную рекламу такого типа можно считать подтверждением репутации, имиджа и стиля компании.