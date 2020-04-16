Бэнкси на самоизоляции. Художник опубликовал граффити из дома

Сюжетом граффити уличного художника Бэнкси всегда становятся самые острые мировые темы и истории. Поскольку сейчас весь мир переживает пандемию нового коронавируса и в целях безопасности люди сидят дома, художнику тоже приходится работать дома. Так «холстом» для его новой работы стала ванная комната.

Серия фотографий появилась в личном аккаунте Instagram британского художника. На кадрах изображена ванная комната, в которой художник изобразил крыс, устроивших погром.

Публикация сопровождалась подписью «Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома».

Известно, что крысы — любимый символ художника, они символизируют борьбу за независимость и выживание. Новую работу Бэнкси оценили больше миллиона пользователей соцсети.

В конце марта участники петербургской арт-группы «Явь» заявили, что посвятят свою новую работу борьбе человечества с коронавирусом. Художники, входящие в состав арт-группы, известны своими граффити и уличными инсталляциями на различные темы. Одна из их последних работ — это перенесенный в российские реалии флешмоб с бездомным, автором которого является Бэнкси.