Бэнкси на самоизоляции. Художник опубликовал граффити из дома
Серия фотографий появилась в личном аккаунте Instagram британского художника. На кадрах изображена ванная комната, в которой художник изобразил крыс, устроивших погром.
Публикация сопровождалась подписью «Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома».
Известно, что крысы — любимый символ художника, они символизируют борьбу за независимость и выживание. Новую работу Бэнкси оценили больше миллиона пользователей соцсети.
В конце марта участники петербургской арт-группы «Явь» заявили, что посвятят свою новую работу борьбе человечества с коронавирусом. Художники, входящие в состав арт-группы, известны своими граффити и уличными инсталляциями на различные темы. Одна из их последних работ — это перенесенный в российские реалии флешмоб с бездомным, автором которого является Бэнкси.