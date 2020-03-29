Петербургские художники пообещали граффити на тему коронавируса

Художники, входящие в «Явь», известны своими граффити и уличными инсталляциями на самые разные темы. Одна из их последних работ — перенесенный в российские реалии флешмоб с бездомным, созданный Бэнкси.

А это оригинал.

По словам Владычкиной, в течение недели «Явь» сделает свою работу на тему коронавируса. О деталях художница говорить не стала.

В России, по ее мнению, большинство граффитистов не занимаются социальными либо политическими работами, поэтому бума изображений на тему коронавируса ждать не стоит.

По данным на утро 29 марта, в России коронавирусом заразились 1534 человека (плюс 270 за сутки), погибли девять пациентов, 64 человека выздоровели. Число заболевших в Москве достигло 1014 человек.

С 30 марта в Москве и Подмосковье объявлен режим всеобщей самоизоляции. Из дома можно будет выходить на работу, в магазин или аптеку, а также чтобы выбросить мусор или выгулять домашних животных.