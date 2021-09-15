Впервые в российском дельфинарии белуха родила детеныша

В Приморском океанариуме во Владивостоке появился на свет детеныш белуги. Новорожденный стал первым белушонком, который был рожден в дельфинарии в России.

«Белуха Джессика стала мамой: крепкий, энергичный белушонок родился 1 августа. Это не только первый опыт в жизни четырнадцатилетней Джессики, но и уникальный для России случай появления потомства у белых китов в условиях дельфинария», — уточнили в сообщении на официальном сайте учреждения.

Видео/фото: Приморский океанариум/ YouTube

Руководитель дельфинария Приморского океанариума Игорь Костычев подчеркнул, что Джессика родила самостоятельно и ей не потребовалась помощь со стороны людей.

«Через несколько месяцев белушонок начнет пробовать рыбу, но будет зависеть от материнского молока в течение первых полутора-двух лет жизни», — отметил Костычев.

Джессика и ее первенец также уже стали объектами пристального внимания морских биологов и гидроакустиков.

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