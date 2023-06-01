Интересное 01 июня 2023, 02:35 Астролог назвал знаки зодиака, которым повезет с деньгами в июне Астролог Барбашина: Львов, Весы и Скорпионов ждут успехи в финансовой сфере в июне Freepik

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Наступившее лето многих порадует долгожданным отдыхом и путешествиями. Однако некоторых ждут не траты, а напротив финансовый успех. Астролог Анна Барбашина в комментарии для РИА ФАН назвала самые удачливые знаки зодиака, которым в июне повезет с деньгами.

По словам эксперта, в профессиональном плане успех будет сопутствовать Львам. В первый летний месяц люди этого знака зодиака смогут проявить себя и получить финансовую поддержку в бизнесе и другие денежные поступления.

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«Месяц в принципе будет хорош для Льва в плане любых финансовых операций», — подчеркнула астролог.

Также поступление серьезных сумм стоит ожидать Весам. Кроме того, они могут получить неплохие предложения о работе.

Скорпионов тоже не будут заботить мысли о деньгах в этом месяце. Как сообщила Барбашина, представителям этого знака зодиака предстоят приятные траты на себя.

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