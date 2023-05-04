Интересное 04 мая 2023, 11:44 Ясновидящая Ахметжанова назвала Близнецов, Водолеев и Рыб самыми рассеянными знаками зодиака

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Самыми рассеянными являются люди, рожденные под знаками Близнецы, Рыбы и Водолей. Об этом сообщила ясновидящая, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова в беседе с Teleprogramma.pro.

По словам эксперта, представители воздушных знаков часто забывают о сказанном.

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Близнецы могут иначе интерпретировать события, Водолеи настолько рассеянны, что могут забыть загранпаспорт в отеле и вспомнить об этом только в аэропорту. Люди созвездия Рыб сильно зациклены на своих проблемах, из-за чего могут не замечать элементарные мелочи, добавила ясновидящая.