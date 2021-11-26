Актриса Людмила Артемьева опубликовала фото со съемочной площадки новых «Сватов»

Актриса Людмила Артемьева в своем Instagram-аккаунте опубликовала фотографию со съемочной площадки седьмого сезона сериала «Сваты». Об этом сообщили Nation News.

На фотографии актриса изображена в образе героини Ольги Николаевны. Вместе с ней на кадры попали и коллеги по сериалу — Татьяна Кравченко, Николай Добрынин и Олеся Железняк. Фотография является кадром нового сезона сериала «Сваты».

«Безумно ждем. Этот сериал можно смотреть бесконечно», — написал один из пользователей Сети.

Фанаты Артемьевой засыпали женщину вопросами о том, когда выйдет продолжение всеми любимого сериала. Однако сама актриса не ответила на этот вопрос, так как не знает точную дату премьеры.

Ранее актриса Татьяна Кравченко, которая также задействована в сериале «Сваты», рассказала, почему не общается с Людмилой Артемьевой. Она отметила, что однажды дала неудачное интервью, в котором ее спрашивали об отношении к Артемьевой. Она признала, что тогда сказала много лишнего.