Кравченко рассказала, почему не общается с Артемьевой

Актриса Татьяна Кравченко рассказала, почему они не общаются с коллегой по сериалу «Сваты» Людмилой Артемьевой. Об этом сообщила Тeleprogramma.pro.

Кравченко уточнила, что однажды дала неудачное интервью, в котором ее спрашивали об отношении к Артемьевой. Она признала, что тогда сказала много лишнего.

«Потом протрезвела… А ничего уже не вернуть! Дошло до Артемьевой „мое интервью“, обиделась она. Сейчас стараюсь корректно говорить о партнерах», — рассказала Кравченко.