Актер Том Холланд запустил сложный флешмоб. Райан Рейнольдс сразу отказался

Британский актер Том Холланд, который известен зрителю по роли Человека-паука, запустил непростой для выполнения флешмоб — нужно надеть футболку стоя на руках.

Ролик, в котором актер сам встает на руки и надевает футболку, он опубликовал 2 апреля в Stories в Instagram. В конце он передал эстафету своим коллегам — актерам Джейку Джилленхолу и Райану Рейнольдсу. Как известно, публикации в Stories хранятся только 24 часа, но за это время пользователи успели сохранить видео Холланда, а потом опубликовали его в других соцсетях.

Рейнольдс в ответ на это записал короткое видео, в котором он сначала безмолвно недоумевает от идеи Холланда, а затем говорит: «Нет».

А вот Джилленхол вызов принял. Мало того, ему удалось надеть футболку стоя на руках гораздо быстрее и ловчее самого Холланда. После блестяще выполненного задания Джейк передал его своей сестре Мэгги Джилленхол, актеру Хью Джекману, а также рэп-исполнителю 50 Cent.

Российские звезды накануне тоже устроили свой флешмоб. Он получил название «Передай мыло». Звезды записали видео, на котором берут мыло, чтобы помыть руки, и передает его другому. Ролик появился в Instagram-аккаунте Филиппа Киркорова. Во флешмобе уже успели поучаствовать Тимати, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Эмин Алагров, Мот и Тина Канделаки.