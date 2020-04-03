03 апреля 2020, 21:58
Российские звезды устроили флешмоб «Передай мыло». В нем поучаствовали Киркоров, Лепс и Тимати
Звезды записали видео, на котором берут мыло, чтобы помыть руки, и передает его другому. Видео появилось в Instagram-аккаунте российского эстрадного певца Филиппа Киркорова.
В полезном флешмобе приняли участие такие звезды как Тимати, Григорий Лепс, Тина Канделаки, Филипп Киркоров, Эмин Алагров и Мот.
«Мыло надо передать, а не ронять!» — подписал ролик Киркоров.
Ранее сообщалось, что российские и мировые звезды записали обращения, в которых призывали людей оставаться дома. Голливудские знаменитости и блогеры из России напомнили о важности самоизоляции в борьбе с пандемией коронавируса нового типа.
На данный момент число случаев заражения коронавирусом в России достигло 4149 в 78 регионах. За последние сутки подтвержден 601 новый случай в 32 регионах.