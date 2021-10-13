Актер из сериала «Звездный путь» стал старейшим астронавтом в истории

Актер из сериала «Звездный путь» — 90-летний Уильям Шетнер — стал самым пожилым астронавтом в мире. 13 октября он совершил полет в космос и благополучно вернулся на Землю, написал TJ.

Уильям Шетнер, совершив полет в космос на суборбитальном корабле New Shepard, стал самым возрастным астронавтом в мире. 90-летний актер знаком зрителю по роли главного героя в сериале «Звездный путь», выходившего на экраны с 1966 по 1969 год.

Вместе с Шетнером космос покоряли бывший сотрудник NASA Крис Бошуизен, вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс и вице-президент компании Dassault Systèmes Глен де Вриз. Полет экипажа продлился 11 минут — после достижения высоты 100 километров космонавты вернулись на Землю.

Члены экипажа готовились к полету несколько дней, а управлялся корабль New Shepard дистанционно, с Земли.

В сентябре компания SpaceX запустила в космос первый полностью гражданский экипаж из четырех человек. На борту корабля Crew Dragon не было ни одного профессионального космонавта.