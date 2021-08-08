Зиничев оценил защиту Хабаровска от паводка

Глава МЧС России Евгений Зиничев лично проинспектировал инженерные сооружения для защиты Хабаровска от паводка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Рабочая группа МЧС России во главе с министром Евгением Зиничевым в Хабаровске проконтролировала готовность сил и средств РСЧС к пропуску паводковых вод. Глава спасательного ведомства на катере совместно с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым совершили объезд инженерных защитных сооружений, оценив их состояние и работоспособность», — говорится в сообщении МЧС.

Дегтярев рассказал, что для защиты от наводнения специалисты решили пересыпать незавершенный участок дамбы в Индустриальном районе Хабаровска. Все суда уже вывели за пределы стройки. В уязвимых зонах, по его словам, устанавливают насосы и временные насыпи. Зиничев призвал пристально следить за обстановкой и анализировать ее.

«Необходимо обеспечить эффективное применение имеющихся сил и средств. Главная наша задача — минимизировать последствия стихии», — приводит пресс-служба слова министра.

Гидрологическая обстановка на территории Хабаровского края ухудшилась в последние дни. Уровень реки Амур у краевого центра поднялся до отметки 4,5 метра.