Хабаровский край начал готовиться к удару тайфуна

Тайфун, воздействие которого уже ощущается в Хабаровском крае, серьезно ударит по Хабаровску в середине августа, заявил врио губернатора Михаил Дегтярев. По его прогнозу, затоплены могут оказаться до 60 частных домов и до двух тысяч дач на левом берегу Амура.

«Нас Росгидрометцентр и МЧС оповестили о том, что на Дальний Восток надвигается тайфун, он ударит очень сильно по нам. <…> Серьезный удар мы ожидаем и в районе Хабаровска, опасных явлений Амур достигнет к середине августа, подготовку нужно начинать уже сегодня, оперативный штаб сформирован», — сообщил он в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, он уже поручил администрации Хабаровска и мэру города развернуть насосные группы, проверить два пункта временного размещения. Минтранс региона получил поручение вывести весь речной транспорт из затона.

После того как Амур достигнет отметки в 5,3 метра, прекратится работа речной переправы, которая позволяет дачникам из Хабаровска попадать на свои участки. Идет подготовка к тайфуну и в Комсомольске-на-Амуре, там уже действует режим ЧС.

«Нужно предпринять все меры по защите города Юности. <…> нужно нарастить темпы работ на гидрозащитных сооружениях. <...> Нужно тело дамбы, даже пусть она не завершена, поднимать как минимум до 10 метров», — добавил врио губернатора Хабаровского края.

По словам Дегтярева, первые результаты тайфуна уже видны — вышла из берегов река Бурея, из-за чего пришлось эвакуировать жителей одного из поселков в Верхнебуреинском районе. Пока 24 человека находятся в пункте временного размещения.

«Серьезно никто не пострадал, но опять стихия нанесла удар по линии сообщения с Софийском, Софийск отрезан от большой земли», — рассказал Дегтярев.

Глава района сообщил, что в поселке сейчас заканчиваются продукты. В связи с этим было отдано поручение срочно организовать вертолетом доставку необходимых грузов, продуктов питания. В первую очередь должны обеспечить всем необходимым детский садик с 14 воспитанниками.