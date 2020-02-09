Зима в Москве и области закончится уже в середине февраля

Жители московского региона уже пережили самую холодную ночь и заморозки, теперь им обещают начало весны. Уже на следующей неделе станет по-апрельски тепло. Пуховики и шапки можно потихоньку прятать в шкафы.

«У нас, что называется, пик холода пройден, зима уже идет на попятную, сегодня скользнет верхний теплый атмосферный фронт, поэтому небо будет закрыто облаками, а осадки будут иметь символический характер, кое-где выпадут небольшие снежинки», — рассказал РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Столбики термометров 9 февраля в столице покажут уже -1…-3 градуса, что значительно теплее, чем было днем ранее. По области ожидается около нуля градусов. Атмосферное давление — 747 миллиметров ртутного столба. Следующая рабочая неделя тоже будет радовать приятными температурами. В понедельник, 10 февраля, днем воздух прогреется до 2+ градусов тепла, а после среды будет даже до +4.

«Соответственно, температура будет выше климатической нормы градусов на семь — на восемь, что даст повод сказать, что текущая зима окажется самой теплой за последние 140 лет инструментальных наблюдений в Москве», — отметила РБК главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, погода на следующей неделе будет больше походить на конец марта или начало апреля.

Ранее синоптики рассказали, что январь в Москве стал самым темным месяцем за последние 20 лет. Солнце светило только 11 часов, при норме в 33 часа.