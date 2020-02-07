Природа обделила Москву солнцем. Январь стал самым темным с начала столетия

В этом году столичная зима расщедрилась на всевозможные рекорды. Если раньше говорили чаще всего о температуре, то теперь о недостающем солнышке. Оказалось, что январь стал самым темным за последние 20 лет. Светило радовало жителей Москвы в три раза меньше, чем положено.

«В Москве при норме солнечного сияния 33 часа продолжительность его составила всего лишь 11 часов. Подобной „немилости от природы“ москвичи не получали в текущем столетии ни разу», — сообщает сайт «Метеоновости».

Специалисты объяснили, что обычно облачная погода прекращается в декабре. Но в этом году облака в этом месяце не ушли и горожане намного меньше видели солнечного сияния. Январь побил рекорд 2004 года, когда солнце светило 13 часов.

Если январь стал самым темным, но февраль обещает принести самую холодную ночь за эту зиму. Жителей Москвы и области ждет до -13 градусов в ночь на субботу, 8 февраля. При этом главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заверила «360», что похолодание будет кратковременным и продержится всего два-три дня.