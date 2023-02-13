Экология 13 февраля 2023, 03:52 Жителям Центральной России рассказали, когда ждать прихода весны Синоптик Тишковец: типичная для весны погода установится в конце первой декады апреля РИА «Новости»

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Жителям Центральной России не стоит ждать раннего наступления весны. Об этом в интервью радио Sputnik заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик рассказал, что «досрочной» весны не будет — март будет холодным, а теплые дни придут уже в апреле.

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«Март подтвердит статус очень неустойчивого месяца с традиционными возвратами холодов, с усилением морозов, с арктическими вторжениями и зарядами снега», — сказал Тишковец.

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Столбики термометров поднимутся вышу нуля не раньше последних дней марта. А типичная для весны погода установится лишь к концу первой декады апреля, добавил эксперт.

Ранее синоптики рассказали, какой погоды ждать москвичам в День святого Валентина, 14 февраля. Жителям столицы в этот праздник стоит готовиться к теплой и снежной погоде. Температура воздуха будет выше норма на три градуса, при этом будет идти сильный снег — снежные покровы вырастут примерно на четыре сантиметра.