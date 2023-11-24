Москва 24 ноября 2023, 13:34 Высота сугробов в Москве превысит 20 сантиметров в начале новой недели Вильфанд: высота сугробов в Москве достигнет 23 сантиметров в начале недели РИА «Новости»

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Высота сугробов в столице составит от 15 до 23 сантиметров в начале новой недели. Об этом АГН «Москва» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, погода в Москве в ближайшие дни будет характеризоваться низкими температурами, которые в ночные часы будут опускаться до -6 градусов, а днем — колебаться в пределах от -3 до +3 градусов.

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В понедельник днем ожидается небольшое повышение температуры, в среднем примерно до нуля градусов. Тем не менее среднесуточная температура останется отрицательной, поэтому снег с большой вероятностью не растает.

Вильфанд также отметил, что в воскресенье начнется метель, которая усилится в ночь на понедельник.

«Количество осадков будет раза в полтора больше, чем суммарно выпадет в ночь на эту пятницу и субботу. Так, высота снега может повыситься ко вторнику до 15–23 сантиметров», — сказал синоптик.

При этом почти половина декадной нормы осадков уже выпала в Москве за сутки.