    11 апреля 2020, 14:00

    Жителям Подмосковья напомнили о правилах поведения во время пожароопасного периода

    Эля Данилюк

    Несмотря на карантин, некоторые жители столицы переехали на дачи. Цели разные — переждать самоизоляцию в собственном доме, избавиться от прошлогоднего мусора на участке. Это может увеличить риск пожаров, сообщили в пресс-службе губернатора Подмосковья в Instagram.

    В пресс-службе напомнили, что сжигать сухую траву опасно — велика вероятность крупных пожаров. Помимо этого, нарушается образование перегноя в почве, гибнут насекомые, полезные почвенные организмы и животные, которые живут в сухой траве. Также разрушаются и места гнездовий птиц.

    Особый противопожарный режим работает в регионе с 30 марта. В это время нельзя бесконтрольно сжигать траву, разводить огонь вблизи кустов, деревьев и построек. Также специалисты рекомендуют не оставлять в лесу стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может стать причиной пожара.

    В МЧС напоминают, что за разведение костров, сжигание мусора и пала сухой травы предусмотрены административное, а в отдельных случаях и уголовное наказание.

    Тем не менее, некоторых штрафы не останавливают. К примеру, в Истре с начала года зарегистрировали более сотни случаев пала травы.