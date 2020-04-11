Жителям Подмосковья напомнили о правилах поведения во время пожароопасного периода

В пресс-службе напомнили, что сжигать сухую траву опасно — велика вероятность крупных пожаров. Помимо этого, нарушается образование перегноя в почве, гибнут насекомые, полезные почвенные организмы и животные, которые живут в сухой траве. Также разрушаются и места гнездовий птиц.

Особый противопожарный режим работает в регионе с 30 марта. В это время нельзя бесконтрольно сжигать траву, разводить огонь вблизи кустов, деревьев и построек. Также специалисты рекомендуют не оставлять в лесу стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может стать причиной пожара.

В МЧС напоминают, что за разведение костров, сжигание мусора и пала сухой травы предусмотрены административное, а в отдельных случаях и уголовное наказание.

Тем не менее, некоторых штрафы не останавливают. К примеру, в Истре с начала года зарегистрировали более сотни случаев пала травы.