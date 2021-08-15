Жителям некоторых регионов России пообещали морозы в сентябре

Периоды ночных заморозков ожидаются в сентябре в северных регионах Сибири. В остальных месяц будет соответствовать климатической норме. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«Прохладный сентябрь ожидается только в северных регионах Сибири — на юге Таймыра, в Эвенкии, на севере Красноярского края, в восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа. Заморозки по ночам в сентябре характерны для Чукотки и Магаданской области», — рассказала она в интервью «Российской газете».

В этих северных регионах столбик термометра может опуститься до −10 градусов. Днем будет не выше +5 градусов. Москвичей ждет спокойная погода в сентябре. Днем будет +15...+20 градусов, а ночью +5...+10 градусов. На Урале в среднем ожидается +13..+18 градусов.

В Свердловской, Челябинской, Курганской областях, на юге Тюменской области, на юге Омской области, крайнем юго-западе Новосибирской области, в предгорьях Алтая, центральных и южных районах Красноярского края, на западе Иркутской области будет комфортное количество осадков в сентябре.

Ранее синоптики предупредили, что российские города, которые находятся в низовьях горных рек, больше других страдают от погодных явлений. Кроме того, в горах тяжело прогнозировать погоду.