Синоптики назвали города России, которым грозят сильные наводнения

Города, которые находятся в низовьях горных рек, больше других страдают от погодных явлений. Как сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, прогнозировать погоду в горах синоптикам сложнее всего.

«Наиболее сложно предсказываются опасные явления, связанные с взрывной конвекцией, которая приводит к очень активным осадкам и очень сильным ветрам. Сильные осадки, в свою очередь, приводят к повышению уровня рек <…>, к подтоплению населенных пунктов, к проблемам в низовьях этих рек, в приморских городах», — сказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что в горах тяжело прогнозировать погоду из-за того, что там сложный рельеф и очень много рек. Среди городов, которые сильнее всего подвержены наводнениям, он назвал Анапу, Геленджик, Сочи и населенные пункты Крыма.

Последние погодные события только подтверждают слова ведущего синоптика России. Именно Крым и Анапа сейчас страдают от наводнений, которые вызваны сильнейшими ливнями. В одной только Анапе за ночь выпала годовая норма осадков. Туристов эвакуируют с баз отдыха, детей вывозят из пионерских лагерей. Людей смывают переполненные реки, потоками воды сносит с дорог машины. Синоптики уже назвали этот разгул стихии «библейским потопом».