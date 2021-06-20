Жителям Москвы пообещали африканский зной и шесть температурных рекордов

В Москве на следующей неделе ожидается африканский зной и шесть температурных рекордов — столбики термометров поднимутся до +36 градусов. Об этом горожан предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Жителей Европейской России в предстоящую неделю ждет настоящий африканский зной и засуха. На большей части Среднерусской равнины с неба не упадет ни капли воды, а июньское солнце с безоблачного неба продолжит безжалостно палить», — рассказал он РИА «Новости».

По словам синоптика, температурный фон будет превышать на 13-15 градусов климатическую норму июня. Это считается аномалией. В течение недели почти каждый день будут побиты температурные рекорды, которых не было никогда за более вековую историю регулярных метеорологических наблюдений, подчеркнул Тишковец.

Эксперт также добавил, что высока вероятность, что установится еще и абсолютный максимум всего июня. Он держится с 1901-го года. Он обратил внимание, что сопоставимая жара наблюдалась 120 лет назад.

В такую жару особенно уязвимы люди с ишемической болезнью сердца, перенесшие недавно серьезные заболевания органов дыхания, осложненные кислородной недостаточностью, а также пациенты с эндокринными заболеваниями.