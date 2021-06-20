«Духота» и «перегрев». Жара до +31 градуса придет в московский регион

Воздух в столице и Московской области прогреется до +31 градуса, при этом осадков не будет. Прогноз погоды опубликован на сайте «Метеоновости».

Температура воздуха в Москве в воскресенье, 20 июня, составит +29…+31 градус, а в Подмосковье столбики термометра покажут +26…+31 градус. Западный ветер подует со скоростью три-восемь метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 30%.

По данным синоптиков, в условиях мегаполиса такая погода ощущается как «духота» и «перегрев». Также в приземном слое воздуха в городе сильно упадет содержание кислорода — ниже нормы на 15–17 единиц. Метеорологи спрогнозировали неустойчивый геомагнитный фон в московском регионе.

Особенно уязвимы люди с ишемической болезнью сердца, перенесшие недавно серьезные заболевания органов дыхания, осложненные кислородной недостаточностью, а также пациенты с эндокринными заболеваниями. Синоптики напомнили о необходимости придерживаться назначенного врачом лечения, как можно меньше находиться на солнце. Кроме того, важно соблюдать питьевой режим: употреблять минеральную воду без газа, морсы, зеленый чай, травяные настои.

Ранее в Гидрометцентре России предупредили о рекордной жаре, написало Ura.ru. С 21 июня отклонение от нормы для этого времени года составит восемь-девять градусов.