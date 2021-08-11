Жителям Москвы и Подмосковья пообещали «прощальный поцелуй» лета на грядущих выходных. Столбик термометра может подскочить до +27 градусов. Таким прогнозом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец поделился с РИА «Новости».

Солнечная погода без осадков ожидает жителей столичного региона в эти выходные. В субботу днем в Москве воздух прогреется до +22…+24 градусов, в Московской области ожидается +20…+25 градусов.

Последнее летнее тепло прогнозируют в воскресенье. В столице температура составит +24…+26 градусов, а в Подмосковье столбик термометра покажет +22…+27 градусов.

«Это нам прощальный поцелуй лета в выходные», — сказал синоптик.

Москвичи больше не будут изнывать от 30-градусной жарой. Погода в Москве уже начала разворачиваться в сторону осени, заявил Тишковец. И этот осенний разворот будет длиться вторую половину недели. Но дожди очистят атмосферу, и дышать станет легче. Осадки с перерывами будут идти до самых выходных. В четверг дожди усилятся, а еще похолодает до +20…+22 градусов.

«Завтра будет дождь-дождь, и осень-осень, и холодно. <…> Завтра сапоги, зонтики — только в путь», — предупредил метеоролог.

В пятницу будет уже не так дождливо.

О том, что к концу недели погода улучшится, ранее «360» сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.