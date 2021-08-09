Дожди налетят на московский регион и принесут кислородное голодание

Погода в начале недели в Москве и Подмосковье будет теплой, с температурой воздуха выше нормы. Но уже к середине ожидаются небольшие дожди и возможны грозы. Об этом сообщила «360» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Температура в московском регионе в понедельник и вторник составит +27…+29 градусов. Ветер слабый. Сегодня осадков не ожидается, но уже завтра во второй половине дня возможен кратковременный дождь.

Ночные температуры составят +17…+19 градусов, что выше климатической нормы на пять-семь градусов.

Погода начнет менять свой характер в среду. Тогда же понизится атмосферное давление.

«На погоду начнет оказывать влияние южный циклон. Центр будет проходить вдали от столичного региона, но атмосферные фронты проявят себя кратковременным дождем. Не исключено, что и гроза», — сказала метеоролог.

Погода в среду будет наименее комфортной, поскольку ожидается достаточное количество дождя. Температура в дневные часы не превысит +23 градусов. Если бы была солнечная погода, было бы комфортно. Но с ростом влажности люди будут ощущать дискомфорт из-за кислородного голодания, сообщила Позднякова.

Кратковременный дождь прольется и в четверг, но уже только местами. Ночь останется теплая, а вот днем юго-восточный ветер сменится на западный. Температура воздуха понизится до +21…+23 градусов, но для города это вполне комфортно, отметила специалист.

«Характер погоды будет меняться в лучшую сторону в конце недели. В субботу вообще погода с переменной облачностью без осадков. Хотя ночи станут чуть прохладнее, где-то около +15 градусов в Москве, по области температура может понижаться до +11 градусов, но дневная вполне комфортная — +23…+25 градусов», — рассказала Позднякова.

В Гидрометцентре ранее спрогнозировали жару до +30 градусов в Москве и Подмосковье.