Жителям московского региона пообещали небольшой дождь и до +14 градусов

Немного потеплеет в Москве и Подмосковье в четверг, 29 апреля. Ожидается до +14 градусов, но небольшие дожди все же возможны. Об этом сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Большую часть четверга синоптическая ситуация обусловится северо-западной периферией антициклона, центр которого обоснуется над Нижним Поволжьем, благодаря чему москвичей ждет относительно погожий денек с усилением дневного прогрева воздуха почти до своей климатической нормы», — заявил он РИА «Новости».

В Москве будет облачно, с прояснениями. Температура воздуха составит +11…+13, в Подмосковье — до +14 градусов. Будет дуть западный и юго-западный ветер с порывами от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

По словам Тишковца, лишь поздно вечером, когда приблизится теплый атмосферный фронт, возможны небольшие дожди.

Синоптик отметил, что в начале длинных майских выходных будут идти дожди. На следующей неделе в российской столице должно выпасть до 70% месячной нормы осадков. Погода улучшится только 6 мая.