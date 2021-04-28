Синоптик предупредил москвичей о проливных дождях в майские выходные

Длинные майские выходные начнутся с похолодания и дождей. В Москве на следующей неделе должно выпасть до 70% месячной нормы осадков, заявил РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

К 3 мая в столице перестанет лить как из ведра, но дожди все равно продолжат идти. Только станут не такими интенсивными. Улучшение должно наступить 6 мая. По словам Тишковца, температура постепенно начнет возвращаться к климатической норме.

После 9 мая над европейской частью России появится гигантский антициклон. Он принесет надежду на серьезное потепление. Температура воздуха днем может достигать +20… +25 градусов тепла, в ночные часы ожидается +10…+15 градусов. Периодически в Москве будут проходить грозовые дожди.

Большинство россиян, согласно недавнему опросу, собираются провести длинные майские выходные дома или на даче. Кто-то собирается делать вылазки на природу, кто-то — ходить в гости. Медики призывают соблюдать осторожность и по возможности отдыхать в кругу семьи, меньше контактировать с другими людьми и стараться не проводить время в транспорте. Угроза распространения коронавируса по-прежнему сохраняется.