Сильную жару пообещали жителям нескольких регионов России

Новая рабочая неделя принесет с собой жаркую погоду в европейскую часть России. Так, на северо-востоке ожидается на шесть-семь градусов выше нормы, а в центре значения вырастут на два-три градуса.

«Особенно хочется отметить повышение температуры на северо-востоке: в Коми, в Архангельской области, на севере Урала и даже Ямало-Ненецком автономном округе. Там будет температура +27…+28 градусов, даже до +30 будет доходить (температура на шесть-семь градусов выше нормы)», — рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он добавил, что жаркая погода будет на северо-востоке европейской части России и северо-востоке Уральского федерального округа. Жителей Якутии ждет от +23 до +29 градусов тепла, а в Якутске синоптики обещают, что будет еще жарче. Причиной таких аномальных значений станет антициклон.

«Формирование антициклональной погоды будет усиливаться, уже будет больше солнца. Вероятность осадков небольшая, в течение рабочих дней осадков в Центральной России почти не будет, то есть будет много солнца», — пояснил Вильфанд.

По его словам, 4 августа в центре европейской части страны температурные значения будут около нормы. Повышение на два-три градуса ожидается начиная со среды и четверга.