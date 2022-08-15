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    15 августа 2022, 05:55

    Жителям юга России пообещали «египетскую жару»

    Вильфанд заявил, что юг России ожидает «египетская жара»

    Юлия Шелковенко

    Аномально жаркая погода как в Египте установится в ближайшие три дня на юге России, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Ставрополье и Калмыкии ожидается до +43 градусов.

    «Это очень жарко, египетский вариант погоды по климату», — отметил синоптик.

    Вильфанд добавил, что на Кубани температура в ближайшие дни будет достигать +35 градусов. Столбики термометров в степных районах Крыма также покажут +35 градуса.

    Однако погода в южной части страны будет неустойчивая. Метеоролог посоветовал россиянам следить за прогнозом каждый день. Так, к примеру, в Крыму 15 августа будет ливень и гроза с градом. Ветер усилится до 20 метров в секунду.

    Жаркое лето позитивно повлияло на развитие сельского хозяйства в России. Эксперты считают, что в этом году соберут рекордный урожай зерновых — 145 миллионов тонн.