Жителям юга России пообещали «египетскую жару»

Аномально жаркая погода как в Египте установится в ближайшие три дня на юге России, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Ставрополье и Калмыкии ожидается до +43 градусов.

«Это очень жарко, египетский вариант погоды по климату», — отметил синоптик.

Вильфанд добавил, что на Кубани температура в ближайшие дни будет достигать +35 градусов. Столбики термометров в степных районах Крыма также покажут +35 градуса.

Однако погода в южной части страны будет неустойчивая. Метеоролог посоветовал россиянам следить за прогнозом каждый день. Так, к примеру, в Крыму 15 августа будет ливень и гроза с градом. Ветер усилится до 20 метров в секунду.

Жаркое лето позитивно повлияло на развитие сельского хозяйства в России. Эксперты считают, что в этом году соберут рекордный урожай зерновых — 145 миллионов тонн.