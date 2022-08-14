Аналитики спрогнозировали рекордный урожай зерновых в России

В этом году рожай зерновых в России может достигнуть рекордных 145 миллионов тонн. Таким прогнозом с ТАСС поделился директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

«Рекордно высокий [урожай], около 145 миллионов тонн всего, а пшеницы — 95 миллионов. Это будет абсолютный рекорд», — заявил он.

По его словам, у сбора этих культур в России в этом году есть определенные риски. Среди них Рылько отметил позднюю уборку. Также он заявил, что из-за возможного ухудшения погоды в регионах Центральной России и Поволжья аграрии могут потерять часть урожая. Кроме того, он предупредил о возможном снижении собранного материала.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что недостаточная обильность осадков, которая наблюдается в последнее время в ряде регионов России, не повлияет на процесс сбора урожая сельскохозяйственных культур. По его словам, текущую засуху можно назвать хорошими условиями для данного этапа аграрных работ.