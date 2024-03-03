Экология 03 марта 2024, 22:57 Жителей Подмосковья поразило неожиданное северное сияние Жители Подмосковья показали фотографии северного сияния Unsplash

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Северное сияние стали наблюдать поздним вечером жители Московской области и Москвы. Фото редкого природного явления начали публиковать в социальных сетях и Telegram-каналах.

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН ранее сообщила, что на Земле началась неожиданная магнитная буря, полярное сияние в ночь на понедельник, 4 марта, может наблюдаться на широтах Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным ИКИ РАН, продолжительность магнитной бури может составить от трех до шести часов. Эксперты предупредили о возможном возникновении полярных сияний во многих городах нашей страны. Их можно наблюдать еще на протяжении нескольких часов.