03 марта 2024, 22:57
Жителей Подмосковья поразило неожиданное северное сияние
Жители Подмосковья показали фотографии северного сияния
Северное сияние стали наблюдать поздним вечером жители Московской области и Москвы. Фото редкого природного явления начали публиковать в социальных сетях и Telegram-каналах.
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН ранее сообщила, что на Земле началась неожиданная магнитная буря, полярное сияние в ночь на понедельник, 4 марта, может наблюдаться на широтах Москвы и Санкт-Петербурга.
По данным ИКИ РАН, продолжительность магнитной бури может составить от трех до шести часов. Эксперты предупредили о возможном возникновении полярных сияний во многих городах нашей страны. Их можно наблюдать еще на протяжении нескольких часов.
Фото
Санкт-Петербург
Магнитные бури
Москва
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