Экология 03 марта 2024, 22:42 Жители Москвы и Петербурга смогут увидеть северное сияние из-за магнитной бури РИА «Новости»

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Магнитная буря неожиданно началась на Земле после прихода солнечного вещества. В ночь на понедельник, 4 марта, полярное сияние смогут увидеть жители Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Согласно данным космических наблюдений, к Земле пришли массы вещества, выброшенные с Солнца в ночь с 28 на 29 февраля. Хотя приход солнечного вещества прогнозировался, начало магнитной бури является неожиданным», — указали в сообщении.

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Сила бури составила около 1,5 по пятибалльной шкале. Ученые предположили, что она может продолжаться от трех до шести часов.

В период с 20:00 до 00:00 полоса сияний сместится в европейскую часть России. В этот временной интервал свечение, скорее всего, достигнет широт Москвы и Санкт-Петербурга.

Землю накрыла магнитная буря желтого уровня, которая повлияет на самочувствие метеозависимых людей. Некоторые из них могут ощущать головные боли.