    20 мая 2020, 21:38

    Жители Москвы поиграли в снежки в конце мая. Видео

    Арина Гудилова

    В среду вечером на Москву обрушился сильный ливень. В некоторых районах он прошел с крупным градом и мокрым снегом. Пользователи в социальных сетях поделились кадрами заснеженных улиц.

    Особенно повезло жителям подмосковных Химок. Им удалось даже поиграть в снежки. Видео поделилась группа района.

    Местная жительница района Екатерина Череватая прислала «360» ролик с места событий.

    По ее словам шел град со снегом.

    «Шум был такой, что я подумала, следы на машине останутся», — поделилась она.

    Девушка отметила, что многие соседи испугались за свои авто. Они выбегали на улицу и накрывали их пледами.

    «Потом все успокоилось. Мы даже немного поиграли в снежки», — рассказала она.

    Согласно данным «Яндекс.Погоды», сейчас дождь с мокрым снегом наблюдается по всей Москве, кроме запада.