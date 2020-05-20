Жители Москвы поиграли в снежки в конце мая. Видео
В среду вечером на Москву обрушился сильный ливень. В некоторых районах он прошел с крупным градом и мокрым снегом. Пользователи в социальных сетях поделились кадрами заснеженных улиц.
Особенно повезло жителям подмосковных Химок. Им удалось даже поиграть в снежки. Видео поделилась группа района.
Местная жительница района Екатерина Череватая прислала «360» ролик с места событий.
По ее словам шел град со снегом.
«Шум был такой, что я подумала, следы на машине останутся», — поделилась она.
Девушка отметила, что многие соседи испугались за свои авто. Они выбегали на улицу и накрывали их пледами.
«Потом все успокоилось. Мы даже немного поиграли в снежки», — рассказала она.
Согласно данным «Яндекс.Погоды», сейчас дождь с мокрым снегом наблюдается по всей Москве, кроме запада.