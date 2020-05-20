Жители Москвы поиграли в снежки в конце мая. Видео

Особенно повезло жителям подмосковных Химок. Им удалось даже поиграть в снежки. Видео поделилась группа района.

Местная жительница района Екатерина Череватая прислала «360» ролик с места событий.

По ее словам шел град со снегом.

«Шум был такой, что я подумала, следы на машине останутся», — поделилась она.

Девушка отметила, что многие соседи испугались за свои авто. Они выбегали на улицу и накрывали их пледами.

«Потом все успокоилось. Мы даже немного поиграли в снежки», — рассказала она.

Согласно данным «Яндекс.Погоды», сейчас дождь с мокрым снегом наблюдается по всей Москве, кроме запада.