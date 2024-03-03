03 марта 2024, 00:29
Землю накрыла «желтая» магнитная буря
Meteoagent: Землю накрыла магнитная буря желтого уровня
Землю снова накрыла магнитная буря желтого уровня (К-индекс 4). Об этом сообщили на сайте Meteoagent.
Показатель К-индекса равный четырем единицам говорит об умеренном возмущении геомагнитного поля, но и в этом случае она повлияет на самочувствие метеозависимых людей. У некоторых из них могут возникнуть головные боли.
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Аналогичная ситуация будет наблюдаться и в воскресенье, 3 марта, но с начала следующей недели показатель опустится, сообщили на сайте.
В конце февраля центр погоды «Фобос» сообщил о начале первой в этом году магнитной бури, возникшей после трех мощных вспышек на Солнце.
Ранее в в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН рассказали, что на Солнце в ночь на 23 февраля произошла крупнейшая с 2017 года по силе вспышка. Они классифицировали мощность взрыва на уровне X6.3, или приближающимся к экстремальным значениям.
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