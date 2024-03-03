Экология 03 марта 2024, 00:29 Землю накрыла «желтая» магнитная буря Meteoagent: Землю накрыла магнитная буря желтого уровня Freepik

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Землю снова накрыла магнитная буря желтого уровня (К-индекс 4). Об этом сообщили на сайте Meteoagent.

Показатель К-индекса равный четырем единицам говорит об умеренном возмущении геомагнитного поля, но и в этом случае она повлияет на самочувствие метеозависимых людей. У некоторых из них могут возникнуть головные боли.

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Аналогичная ситуация будет наблюдаться и в воскресенье, 3 марта, но с начала следующей недели показатель опустится, сообщили на сайте.

В конце февраля центр погоды «Фобос» сообщил о начале первой в этом году магнитной бури, возникшей после трех мощных вспышек на Солнце.

Ранее в в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН рассказали, что на Солнце в ночь на 23 февраля произошла крупнейшая с 2017 года по силе вспышка. Они классифицировали мощность взрыва на уровне X6.3, или приближающимся к экстремальным значениям.