Жителей Забайкалья предупредили о сильном ветре

В Забайкалье в понедельник объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. По словам синоптиков, он ожидается во второй половине дня. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ «Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«Объявлено штормовое предупреждение: 3 мая во второй половине дня и в течение ночи 4 мая местами по краю ожидается очень сильный ветер до 25-30 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили, что ветер может повредить крыши, нарушить работу объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и связи. Жителям посоветовали закрепить предметы на участках, закрыть теплицы и надворные постройки. В такую погоду лучше не находиться вблизи рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций.

Ранее синоптики рассказали, что апрель в Москве вошел в пятерку самых дождливых с 1879 года. За месяц в столице выпало 203% месячной нормы осадков. Показатели осадков на главной столичной метеостанции ВДНХ составили 89,5 миллиметра.