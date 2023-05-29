Экология 29 мая 2023, 07:47 Жителей УФО и ПФО предупредили о 33-градусной жаре Глава Гидрометцентра Вильфанд: жара до +33 градусов ожидается в УФО и ПФО на этой неделе Unsplash

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На начавшейся рабочей неделе в некоторых регионах, в частности в Уральском и Приволжском федеральных округах, температура воздуха поднимется до +33 градусрв. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он назвал такую погоду «сложной».

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«На Урале будут продолжаться волны тепла в течение всей рабочей недели. В Свердловской, Челябинской областях, например, будет до плюс 25-30 градусов, а местами — до плюс 33 градусов», — констатировал Вильфанд.

По его словам, в Саратовской и Оренбургской областях, Башкортостане и Татарстане будет от +24 до +30 градусрв. В УФО и ПФО жару будет сопровождать высокий уровень ульрафиолетового излучения. Индекс ультрафиолета в семь единиц из 12 возможных также прогнозируются на юге Центрального федерального округа, а кроме того — в Астраханской и Волгоградской областях.

Ранее Вильфанд сообщал, что в Москве до конца мая воздух будет прогреваться до +26 градусов, осадки будут кратковременными.