Синоптик: тепло придет в Центральную Россию только через 1-1,5 месяца

Настоящая весенняя погода, когда столбики термометров поднимутся до +15… +18 градусов, придет в центральную часть европейской части России через месяц-полтора. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Статистика показывает, и климат к этому располагает, что весна приходит медленно. Нам нужно привыкнуть, что живем мы не в субтропиках, поэтому тепла нужно ждать гораздо позже — через месяц-полтора», — сказал он в комментарии ТАСС.

Вильфанд считает, что через месяц-полтора температура воздуха в центре европейской части России повысится до +15...+18 градусов тепла.

На неделе с 15 по 21 марта в Москве и Подмосковье будет облачная погода, атмосферное давление чуть ниже нормы. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России рассказал «360». В первой половине недели ночью ожидается 0…+2, в дневные часы +2…+4 градуса.

«18 марта температурный фонд уже около нормы, в субботу будет ниже нормы на один-два градуса. Ночные температуры будут отрицательные, а дневные — около нуля. И совсем небольшие осадки», — отметил Вильфанд.