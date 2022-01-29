Жителей столицы предупредили о рекордно низком давлении

В последние дни января атмосферное давление в столичном регионе может опуститься до рекордно низких отметок. Об этом в беседе с РИА «Новости» предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, Москва окажется на южной периферии насыщенных влагой циклонов.

«С вечера воскресенья давление будет понижаться. Оно прогнозируется на уровне 727-730 миллиметров ртутного столба. Не исключено, что 30 и 31 января будет рекорд низкого давления», — сказал Вильфанд.

Он также добавил, что 29 и 30 января ожидается комфортная для прогулок погода — будет тепло и пройдет небольшой снег.

К вечеру 30 января не исключено усиление ветра.

Ранее врач-терапевт общей практики Амина Платунова рассказала, как пережить резкие перепады атмосферного давления. Она пояснила, что в зависимости от диагноза у пациентов может подняться или резко снизиться давление. Если давление пониженное, то необходимо пить больше жидкости и отдыхать. При повышенном давлении следует принимать специальные препараты.