Врач рассказал, как пережить резкие перепады атмосферного давления

Резкий скачок атмосферного давления ожидается в Москве и Московской области в наступившие выходные. К воскресенью показатель ртутного столба поднимется сразу на 20−25 миллиметров. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что вместе с повышенным давлением обрушившиеся на столичный регион снегопады потеряют свою силу. Кроме того, ожидается ослабление ветра.

Самыми чувствительными к резким переменам погоды остаются люди с болезнями сердечно-сосудистой системы. Об этом «360» рассказала врач-терапевт общей практики Амина Платунова.

Она пояснила, что в зависимости от диагноза у пациентов может подняться или резко снизиться давление.

«Чаще всего они знают, что делать. Если повышение давления может привести к гипертоническому кризу, то они принимают специальные препараты, которые им рекомендовали лечащие врачи помимо базовой терапии. Если давление пониженное, то необходимо пить больше жидкости и отдыхать», — пояснила Амина Платунова.

Людей, у которых нет проблем с сердцем и сосудами, перепады атмосферного давления могут привести в вялое состояние с небольшой головной болью. В этом случае лучше ничего не делать, потому что все пройдет само.