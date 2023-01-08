Экология 08 января 2023, 11:37 Жителей Сибири, Поволжья и Урала предупредили об аномальных морозах Синоптик Вильфанд сообщил о морозах до 43 градусов в Сибири, Поволжье и на Урале РИА «Новости»

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В ближайшие дни на Урале, а также в Сибирском и Приволжском федеральных округах температура воздуха упадет на 20 градусов ниже климатической нормы. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Поволжье температура упадет ниже нормы до 20 градусов. Например, 9 января в Кировскую и Нижегородскую области придут морозы до −36 градусов. После этого начнется медленное повышение температуры, к пятнице потеплеет до −15 градусов», — сообщил он.

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Регионы Западной Сибири холодом накроет уже в понедельник. По словам Вильфанда, в Омской области похолодает до −35. Аналогичная температура будет в Алтайском крае, Новосибирской и Томской областях. Не избежит резкого похолодания и Урал.

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«В Свердловской области, Курганской и Челябинской областях до вторника установятся морозы до −43 градусов. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах температура опустится до −34 до вторника.

Представитель Гидрометцентра высоко оценил эффективность работы оперативных служб в морозы.

«МЧС трудятся здорово, постоянно на страже. Росгидромет помогает им, заранее сообщая о погодных условиях. Точность прогноза важна — например, для перевода ТЭЦ на усиленный режим работы необходимы как минимум сутки», — добавил он.

Ранее из-за морозов в ряде регионов России объявили штормовое предупреждение.