Экология 22 февраля 2023, 05:38 Жителей ряда регионов России предупредили об опасном похолодании Гидрометцентр России сообщил об опасном похолодании в ряде регионов страны РИА «Новости»

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В Псковской, Московской, Новгородской, Саратовской, Волгоградской областях и некоторых других регионах России ожидается похолодание до 11 градусов ниже климатической нормы. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова привел ТАСС.

По словам синоптика, в указанных регионах похолодает до -25 градусов, в отдельных районах — до -27 градусов. Такая температура считается опасным метеорологическим явлением.

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«В Центральном федеральном округе аномально холодная погода будет повсеместно в этот же период — температура ниже нормы на 7-10 градусов», — добавил Вильфанд.

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В ближайшие дни в Московской области столбики термометров покажут до -28 градусов. В Пермском крае температура воздуха опустится до -24 градуса. Даже в южной части России ожидается холодная погода.

Вильфанд ранее спрогнозировал приход весны в России. По его словам, в середине апреля установится стабильная температура от +15 градусов. Ранней весны в этом году не будет, подытожил метеоролог.