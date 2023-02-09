Общество 09 февраля 2023, 11:58 Метеоролог Роман Вильфанд рассказал, когда в Россию придет весна

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Весна придет в центральные регионы России с середины апреля, когда установится стабильная температура от +15 градусов. Об этом сообщил Ura.ru научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд.

По его словам, раньше, чем через два месяца, весна в столицу не придет. Даже снег будет лежать довольно долго.

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«Если речь идет о сходе снежного покрова, то в московском регионе и в сопредельных областях происходит в первых числах апреля. На юге — в последних числах марта, на севере — 7–8 апреля», — сказал Роман Вильфанд.

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Кроме того, вместо ранней весны Россию ждут огромные сугробы. По словам метеоролога, 1 марта можно будет наблюдать максимальную высоту снежного покрова за последние три десятилетия.