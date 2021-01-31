Полторы нормы месячных осадков выпали в Москве в январе

В январе в Москве выпало 160% месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По подсчетам на 30 января, в российской столице с начала месяца выпало 63 миллиметра осадков. В воскресенье, согласно прогнозам, в Москве выпадет еще пять миллиметров, сообщил метеоролог.

«Это будет плюс-минус 68 миллиметров при месячной норме 42. Итого 160% месячной нормы», — рассказал Тишковец РИА «Новости».

В последний январский день в Москве ожидается облачная погода и снег, согласно данным портала «Метеоновости». Температура днем составит −4 градуса по шкале Цельсия.

Температура воздуха в Москве в январе нынешнего года в среднем на 0,6 градуса превышала многолетнюю норму, отметил специалист. В центре погоды «Фобос» ранее также сообщили, что в феврале в центральной части России вновь ожидается похолодание, но уже в марте, когда установится плюсовая температура, наступит весна. Москвичей также предупредили, что возможны новые перепады температур, поэтому пока еще рано переходить на весеннюю одежду.