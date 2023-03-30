Экология 30 марта 2023, 06:03 Жителей нескольких российских регионов предупредили о дожде и снеге Вильфанд: дождь, снег и метель придут в ряд регионов России Pxhere

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Сразу в нескольких российских регионах ожидаются осадки в ближайшие дни. Об этом в заявил в разговоре с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В частности, в Мурманской области и Карелии прогнозируется сильный снег и метель.

Также Вильфанд предупредил о сложной погоде на юге России. В Краснодарском крае, по его словам, 30 марта ожидаются дождь с мокрым снегом, гроза, град и сильный ветер до 20 метров в секунду. Уже на следующий день столбики термометра опустятся до –6 градусов. Заморозки в этот период синоптик назвал опасным явлением.

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Сильные осадки ожидают жителей Ростовской и Волгоградской областей. На юге Западной Сибири прогнозируется очень сложная погода.

Осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются в Новосибирской области. Также там прогнозируется ветер до 20 метров в секунду. Снег, мокрый снег, дождь, а также ветер с порывами до 22 метров в секунду ожидается в Томской, Кемеровской областях.

«Это очень сложные условия для транспорта прежде всего. Кроме того, в этих регионах прогнозируется гололед», — предупредил синоптик.

Жителей Хакасии и Алтая в ближайшие дни ждут сильный снег и ветер до 24 метров в секунду.

В Москве же ближайшие выходные отметятся ночными заморозками, однако зима в столичный регион больше не вернется. Снегопады, как рассказала «360» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская, не прогнозируются. В субботу, 1 апреля, по ее словам, возможен солнечный день.