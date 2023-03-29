Эксклюзив 29 марта 2023, 14:38 Зима больше не вернется. В Москву придут легкие заморозки, но снега не будет Синоптик Котилевская предупредила москвичей о двух морозных ночах в первые дни апреля РИА «Новости»

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Ближайшие выходные отметятся в Москве ночными заморозками, но зима больше не вернется в столичный регион. Снегопады не прогнозируются, рассказала «360» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

«Мы не говорим о возвращении зимы в столичный регион. У нас просто температурный режим вернется в климатические рамки. Было очень тепло, сейчас погода станет соответствовать норме», — отметила синоптик.

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Она отметила, что в среду погоду в Москве определяет атмосферный фронт.

«Сегодня у нас проходит холодный атмосферный фронт. Поэтому идет дождь. Близко центр циклона, из-за перепада давления усиливается ветер», — рассказала Котилевская.

Она уточнила, что порывы ветра могут достигать 12 метров в секунду.

«Похолодание будет больше заметно за счет понижения ночных температур. Особенно — несколько ближайших ночей. А дневная температура останется достаточно высокой. В выходные будет +8…+9 градусов», — отметила специалист центра погоды.

По ее словам, в предстоящую ночь прогнозируется +2 градуса и облачность. Днем в четверг, 30 марта, будет до +6 градусов, без осадков.

«Самая холодная ночь ожидается с пятницы на субботу. Температура опустится до -2 градусов. В ночь на воскресенье — 0…-2 градуса. Осадков не будет, никакого снега мы не ожидаем», — подчеркнула синоптик.

Она обратила внимание, что из-за заморозков на дорогах прогнозируется гололедица. Солнечный день возможен в субботу, 1 апреля.