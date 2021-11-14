Жителей некоторых регионов России предупредили об аномальном похолодании

Жителей регионов Урала ожидает аномальное похолодание, которое придет с понедельника, 15 ноября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

С понедельника температура ночью на Урале опустится до -15…-18 градусов, а в Курганской области ожидаются 20-градусные морозы, отметил метеоролог в беседе с ТАСС.

Днем столбики термометров будут показывать -5…-10 градусов. В целом, как отметил Вильфанд, в регионах Урала температурный фон будет ниже нормы на четыре-семь градусов.

В то же время температура выше нормы на пять-шесть градусов ожидается в регионах Северо-Западного федерального округа, отметил метеоролог. Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что в Дальневосточном федеральном округе температура будет выше нормы на 10-20 градусов.

Автоэксперты Виталий Архиреев и Олег Растягаев дали советы, чтобы не попасть в аварию зимой. Водителям посоветовали смотреть прогноз погоды и проверять ситуацию на дороге. В плохую погоду, по словам Архиреева, на машине лучше не ездить вообще. Растягаев рекомендовал соблюдать дистанцию и не превышать скорость.