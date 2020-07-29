Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о ливнях, граде и сильном ветре

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, начиная с западных районов Москвы с дальнейшим распространением на остальную часть территории в период с 18:00 29 июля до 03:00 30 июля ожидается дождь, местами сильный, местами ливень, гроза, в отдельных районах град, усиление ветра порывами 15–20 метров в секунду», — следует из сообщения от МЧС.

Также спасатели предупреждают, что в области с 16:30 до конца суток 29 июля пройдет дождь, местами ливень, гроза, а в отдельных районах град. Ветер может усилиться до 13–18 метров в секунду.

Москвичам и жителям области рекомендуют оставаться дома и отказаться от поездок на автомобиле и на общественном транспорте. А тем, кто находится на дороге, нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также при сильных порывах ветра или грозе стоит укрыться в зданиях, а не под деревьями. При этом жителям лучше держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций.

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