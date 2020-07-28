В Гидрометцентре рассказали о влиянии ближайших геомагнитных бурь

Это может повлиять на различные виды связи на севере, электронные приборы в том числе. В умеренных широтах они влияют не очень активно. Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра

Вильфанд добавил, что авторитетных исследований о том, что геомагнитные бури могут влиять на погоду, в настоящее время нет.

Сильные геомагнитные бури ожидаются во всем мире 28 и 29 июля. В эти дни метеозависимые люди могут испытывать проблемы с самочувствием.

Магнитные бури связаны с высокой солнечной активностью. Они возникают, когда поток ионизированных частиц из солнечной короны (солнечный ветер) достигает магнитосферы Земли и взаимодействует с ней.

В понедельник сильный ливень обрушился на Москву и Московскую область. В столице выпала половина месячной нормы осадков, подтопив несколько районов города. Сегодня похожий ливень прошел в Петербурге.