facebook_pixel
    28 июля 2020, 21:35

    В Гидрометцентре рассказали о влиянии ближайших геомагнитных бурь

    Кирилл Фролов

    Геомагнитные бури, которые пройдут во вторник и среду, могут вызвать проблемы со связью в северных регионах России. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
    В Гидрометцентре рассказали о влиянии ближайших геомагнитных бурь

    Это может повлиять на различные виды связи на севере, электронные приборы в том числе. В умеренных широтах они влияют не очень активно.

    Роман Вильфанднаучный руководитель Гидрометцентра

    Вильфанд добавил, что авторитетных исследований о том, что геомагнитные бури могут влиять на погоду, в настоящее время нет.

    Сильные геомагнитные бури ожидаются во всем мире 28 и 29 июля. В эти дни метеозависимые люди могут испытывать проблемы с самочувствием.

    Магнитные бури связаны с высокой солнечной активностью. Они возникают, когда поток ионизированных частиц из солнечной короны (солнечный ветер) достигает магнитосферы Земли и взаимодействует с ней.

    В понедельник сильный ливень обрушился на Москву и Московскую область. В столице выпала половина месячной нормы осадков, подтопив несколько районов города. Сегодня похожий ливень прошел в Петербурге.

    Новости SMI.FM