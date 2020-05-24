Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о густом тумане

Синоптики Центра организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили москвичей и жителей Московской области о густом тумане, который будет наблюдаться в ночь и до утра понедельника 25 мая.

Сообщение было опубликовано в Twitter.

«Синоптики обещают в ближайшее время и до восьми утра понедельника густой туман в Москве и области», — говорится в сообщении. Видимость не будет превышать 200-400 метров

Водителям было предложено не забывать о противотуманных фарах и соблюдении дистанции.

Ранее Гидрометцентр сообщал, что с начала недели в Москве и Подмосковье постепенно прогреется воздух и придет тепло.