    24 мая 2020, 23:43

    Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о густом тумане

    Анастасия Кукова

    Синоптики Центра организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили москвичей и жителей Московской области о густом тумане, который будет наблюдаться в ночь и до утра понедельника 25 мая.

    Сообщение было опубликовано в Twitter.

    «Синоптики обещают в ближайшее время и до восьми утра понедельника густой туман в Москве и области», — говорится в сообщении. Видимость не будет превышать 200-400 метров

    Водителям было предложено не забывать о противотуманных фарах и соблюдении дистанции.

    Ранее Гидрометцентр сообщал, что с начала недели в Москве и Подмосковье постепенно прогреется воздух и придет тепло.